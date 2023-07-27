ЦБК «Волга» подало жалобу на решение суда по спору с Росприроднадзором

АО «Волга» (ЦБК «Волга», Балахна, Нижегородская область) направило в Балахнинский городской суд жалобу на действия Росприродадзора при проведении плановой проверки предприятия. Как писал «Ъ-Приволжье», ранее мировой суд признал АО «Волга» виновным в воспрепятствовании законной деятельности сотрудников Росприроднадзора (ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ). По данным надзорного ведомства, представители Росприроднадзора прибыли в АО «Волга» чтобы взять пробы сточных вод. Представители ЦБК отказались указать место расположения колодцев и обеспечить доступ к ним. В итоге забор проб оказался невозможен.

В АО «Волга» опровергло обвинения в воспрепятствовании деятельности сотрудников Росприроднадзора. В компании уточнили, что в решении о проведении проверки был указан конкретный проверяемый объект проверки (территория АО «Волга») и его местонахождение. Информация о расположение контрольных колодцев, где планировалось брать пробы, была представлена Росприроднадзору в полном объеме. Кроме того, представители Росприроднадзора при проведении проверки требовали от АО «Волга» дать доступ на территорию, принадлежащую сторонней компании. Руководство ЦБК такого разрешения дать не могло, поэтому отказало представителям Росприроднадзора. В допуске на территорию, принадлежащую АО «Волга» надзорному ведомству не отказывали.

«Таким образом, в ходе проверки Росприроднадзор пытался расширить предмет проверки и место проведения контрольных мероприятий, что является нарушением федерального закона о государственном контроле и надзоре»,— уверены в АО «Волга».

Андрей Репин