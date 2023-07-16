Продажи автомобилей в Петербурге выросли на 18%

В июне 2023 года спрос на покупку автомобилей в Санкт-Петербурге увеличился на 18% по сравнению с маем, сообщили в ассоциации «Автомобильные дилеры России». При этом отмечается, что обычно в первый месяц лета количество контрактов на покупку автомобилей в Петербурге падает. Исключением за последние пять лет был лишь июнь 2020 года, когда авторынок выходил из локдауна, вызванного пандемией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Самыми популярными марками у петербургских покупателей в июне стали LADA и «Москвич». Первая уже год занимает лидерское место по этому показателю, у последнего такой результат зафиксирован впервые.

По мнению экспертов, положительная динамика авторынка вызвана ростом курса иностранных валют по отношению к рублю, решением проблем с получением паспорта транспортного средства китайскими брендами и стартом продаж LADA Vesta нового поколения.

Анастасия Порхоева

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