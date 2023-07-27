«Анаконда» поймала трофейную винтовку

Как стало известно «Ъ», на федеральной трассе «Дон» при въезде в Краснодарский край полицейские обнаружили спрятанную в военном автомобиле «КамАЗ» американскую винтовку М-16, а также автомат АК-47. Боец отряда «Барс», ехавший в машине, объяснил, что командир поручил перевезти оружие в учебный центр. Никаких сопроводительных документов на груз у военнослужащего не оказалось. По факту изъятия винтовки и автомата органы МВД проводят проверку, экспертиза признала обе единицы стрелкового оружия пригодными к стрельбе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Винтовка М-16 американского производства

Фото: Jan Hrdonka Винтовка М-16 американского производства

Фото: Jan Hrdonka

По данным «Ъ», сотрудники отдела МВД по Кущевскому району Краснодарского края проводят проверку по факту обнаружения винтовки М-16 и автомата АК-47 в автомобиле «КамАЗ», следовавшем под управлением бойца отряда «Барс». Военный «КамАЗ», буксировавший грузовик ГАЗ-66, днем 26 июля был остановлен для проверки на посту ДПС «Кущевский» федеральной трассы М-4 «Дон» при въезде в Краснодарский край со стороны Ростовской области. Досмотр транспорта проводился в ходе специального мероприятия МВД «Анаконда», которое призвано пресекать незаконную перевозку оружия, боеприпасов, наркотических средств и иных запрещенных к обороту предметов.

При обследовании автомобиля «КамАЗ» в раме был обнаружен предмет, похожий на винтовку М-16 калибра 5,56 мм с магазином без патронов, а также части автомата АК-74 калибра 5,45 мм (ствол без цевья).

Кроме того, в воздушном фильтре автомобиля были найдены три магазина к винтовке М-16 без патронов. В базе данных главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел РФ изъятые винтовка и автомат не числятся.

Помимо водителя «КамАЗа», бойца одного из отрядов «Барс», в автомобиле находились еще двое военнослужащих того же подразделения, следовавших в качестве пассажиров. Каких-либо разрешающих документов на перевозку оружия у водителя и сопровождавших его лиц не оказалось. Водитель пояснил сотрудникам МВД, что командир части, где он служит, якобы поручил ему перевезти оружие в учебный центр. При этом фамилию, звание и должность своего командира боец подразделения «Барс» не назвал.

Изъятые на посту ДПС «Кущевский» предметы в тот же день были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что военнослужащие везли две единицы нарезного огнестрельного оружия, пригодного для стрельбы.

Автоматическая винтовка М-16 изготовлена канадской фирмой Diemaco по лицензии американской компании Colt. Винтовки М-16 канадского производства стоят на вооружении ВСУ, добровольческие подразделения ЛНР и ДНР ранее сообщали о том, что такое оружие попадает им в качестве трофея.

Получить официальные комментарии по поводу инцидента «Ъ» не удалось: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, а также пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю на запросы редакции не ответили.

Анна Перова, Краснодар