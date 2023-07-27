Мост через реку Потудань в Воронежской области отремонтирует тамбовская фирма

Госконтракт на ремонт моста через реку Потудань в Репьевском районе Воронежской области получило тамбовское ООО «Мостострой 1». Информация об этом появилась на портале госзакупок. Стоимость работ составляет 170,2 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет.

Ранее имя подрядчика не раскрывалось, однако сообщалось, что победитель конкурса был единственным участником торгов. Начальную цену контракта он не снижал.

«Мостострою» нужно будет отремонтировать объект в период с даты заключения контракта до 3 июня 2024 года. Гарантия составит от года до восьми лет в зависимости от объекта.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Мостострой 1» было зарегистрировано в 2019 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. Генеральный директор и бенефициар — Михаил Детков. Выручка в 2022 году составила 625,7 млн руб. (в 2021-м — 378 млн руб.), чистая прибыль — 16,5 млн руб. (в 2021-м — 12,6 млн руб.).

Компания не раз получала крупные госконтракты в Черноземье. Например, в прошлом году ей доверили ремонт двух мостов через Дон под Воронежем на общую сумму более 1,1 млрд руб.

Алина Морозова

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