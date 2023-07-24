В Воронежской области за 170 млн рублей отремонтируют мост через реку Потудань

Департамент дорожной деятельности Воронежской области выбрал подрядчика для ремонта моста через реку Потудань в Репьевском районе. Сумма контракта составляет 170,2 млн руб. Источником финансирования выступает областной бюджет. Информация об этом была размещена на портале госзакупок.

Имя подрядчика не раскрывается, однако известно, что для участия в конкурсе была подана одна заявка — в последний день их приема. Начальную цену он не снижал.

Победителю торгов нужно будет отремонтировать мост в период с даты заключения контракта до 3 июня 2024 года. Гарантия составит от года до восьми лет в зависимости от объекта.

Ранее департамент дорожной деятельности объявил поиск подрядчика для ремонта 44 км воронежских дорог за 500 млн руб.

Алина Морозова

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