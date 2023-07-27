Обвиняемого в фейках об армии петербуржца Николая Веприкова выпустили из СИЗО

Городской суд Санкт-Петербурга постановил освободить из СИЗО Николая Веприкова, которого обвиняют в распространении фейков о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) за публикации в соцсети «ВКонтакте» и во время публичных выступлений. По данным «Ъ-СПб», господину Веприкову не избрана никакая мера пресечения, но при этом он все еще остается обвиняемым.

Летом прошлого года активисту из Выборгского района Борису Романову, который проходил по упомянутой уголовной статье 207.3, также изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

В прессе Николая Веприкова называют гражданским активистом. Также он почти 10 лет был организатором киноклуба «Эксперимент», где показывались и обсуждались остросоциальные фильмы. Под уголовное преследование петербуржец попал в конце июня по решению Невского районного суда и провел более месяца в следственном изоляторе «Кресты».

На сегодня в Петербурге, помимо господина Веприков, известно о семи обвиняемых в дискредитации Вооруженных сил РФ, одному из которых, Олегу Белоусову, уже вынесли приговор — 5,5 лет колонии с учетом статьи за «призывы к экстремизму» (ст. 280 УК РФ).

Добавим, что 18 июля в Василеостровском районном суде прошло очередное заседание по делу петербургской художницы Александры Скочиленко, которую обвиняют в распространении фейков об армии после подмены ценников в магазине на листовки-ценники с антивоенными заявлениями. Тогда судья согласилась принудительно доставить одного из авторов лингвистической экспертизы, Анастасию Гришанину, в суд.

Подробности об этом — в материале «Ъ-СПб».

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте