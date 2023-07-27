РФ запросила заседание Совбеза ООН по проблеме «использования террористических методов» Украиной

Миссия России при ООН запросила заседание Совбеза по теме «использование террористических методов» Украиной. Заседание пройдет 31 июля в 10:00 (17:00 мск). Об этом сообщается в Telegram-канале представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

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«Украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана. Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины»,— сообщил господин Полянский.

26 июля прошли два заседания Совбеза ООН. Первое было созвано Россией по вопросу работы Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Позднее прошло заседание по зерновой сделке, созванное Украиной.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».