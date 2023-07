Валерий Сюткин, «Античный мир» и новое прочтение «Короля и Шута»

На предстоящей неделе петербуржцы и гости города смогут посетить несколько фестивалей, выставку об античных мифах, послушать песни группы «Король и Шут», а также обязательно сходить в Русский музей.

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, мюзикл «Петр I»

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии.

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии.

С 28 по 30 июля Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии закроет 94-й театральный сезон показом мюзикла «Петр I». Роль императора в разные дни исполнят звезды Иван Ожогин и Кирилл Гордеев. Премьера русско-американского мюзикла о жизни и деятельности Петра Великого состоялась в 2022 году. Авторами постановки стали американский композитор Фрэнк Уайлдхорн и российский драматург Константин Рубинский. Начиная с 4 августа на сцене Театра музкомедии пройдут гастроли театра «Санкт-Петербургъ опера».

На выходных в 60 км от Петербурга на берегу Заовражных озер пройдет «трансформационный фестиваль» Ethnoscope 2023: Symbiosis. На сцене выступят музыкальные коллективы из регионов России. Помимо этого, гостей фестиваля ждут перформансы: иммерсивные спектакли и танцевальные шоу, а также мастер-классы от артистов и режиссеров театров.

М. Ершов. Орфей. 1996. Гипс тонированный. ГРМ

Фото: Государственный Русский музей

Фото: Государственный Русский музей

В пятницу, 28 июля, в Мраморном дворце покажут около 70 произведений живописи и скульптуры второй половины ХХ — начала ХХI веков из собрания Русского музея и мастерских художников Москвы и Санкт-Петербурга, посвященных античной мифологии. Выставка «Античный миф и современный мир» отображает взгляд современных художников в далекое дохристианское прошлое, апеллируя к нему в поиске смысловых соответствий с современностью. Также в Михайловском замке Русского музея можно ознакомиться с выставкой «Клин Новикова», приуроченной к 65-летию Тимура Новикова -современного классика, основателя Новой Академии Изящных Искусств. Открытие выставки получилось скандальным, о чем можно прочитать в материале «Ъ-СПб».

Российская пауэр-метал-группа Catharsis 1 августа отметит 27-летие концертом со «специальной программой» в Саду Меншикова на Васильевском острове. Гостем концерта станет рок-группа «Цитадель».

3 августа можно сходить на рок-мюзикл «Страсти по Меркьюри» по пьесе Александра Лакмана на музыку Фредди Меркьюри и группы Queen. 17 лучших произведений Фредди Меркьюри прозвучат в живом исполнении в концертном зале «Колизей Арена». В их числе Bohemian Rhapsody, Who Want To Live Forever, Radio Ga Ga, We Are The Champions, The Show Must Go On и другие.

4 августа на этой же сцене пройдет показ рок-оперы «КарамазоВЫ». В роли Смердякова и Катерины Андреевой в Петербурге впервые сыграют артисты Андрей Бирин и Валерия Ланская.

Лютеранская церковь св. Петра Невский пр., 22-24 Петрикирхе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В этот же день в одном из старейших лютеранских храмов Петербурга — Петрикирхе — прозвучат знаковые произведения величайших композиторов на концерте «Битва Клавиров: Бах vs. Моцарт». В этом духоподъемном месте музыканты исполнят сочинения Баха на органе и Моцарта на рояле. Петербуржцам предлагают пофантазировать, чтобы было бы, если бы два мастера сошлись в музыкальном поединке.

Группа «Агата Кристи» во время выступления на фестивале «Окна Открой»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

5 августа в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет XX фестиваль «Окна Открой». В «масштабном музыкальном марафоне» примут участие группы «Алиса», «Анимация», «Йорш», «Площадь Восстания», Вадим Самойлов (экс-«Агата Кристи») и другие. Фестиваль позволит петербуржцам увидеть легендарных и только начинающих свой путь музыкантов.

Планетарии №1 на Обводном канале

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 4 по 5 августа жители и гости города смогут насладиться знаменитой музыкой Джона Уильямса из легендарной киносаги Джорджа Лукаса «Звездные войны», которая прозвучит на органе в самом космическом месте Петербурга — Планетарии № 1 на Обводном канале. Внеземной антураж дополнят тематические персонажи и атмосферный закадровый голос. Давних любителей медиафраншизы ожидает полное погружение во вселенную «Звездных войн».

Amadeus Concerts проведет зажигательную джазово-гангстерскую вечеринку «JAZZ под небом» в стиле Чикаго 1920-х. Утонченный джаз и опасные гангстеры времен сухого закона снова объединятся в культурной столице 5 августа в Амфитеатре «Под небом». Проект предлагает петербуржцам музыкальное шоу с танцевальными баттлами под нестареющие композиции, бар с закусками и напитками, которые не подчиняются правилам сухого закона.

6 августа в пространстве «Флагшток» с масштабным летним концертом выступит известный советский и российский певец Валерий Сюткин вместе с «Рок-н-ролл Бэнд». Песни «Стильный оранжевый галстук», «Вася», «Я — то, что надо», «Дорога в облака», «Радио ночных дорог», «Семь тысяч над землей» скрасят вечер слушателей на берегу Финского залива.

Вокалист рок-группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенёв

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

На следующий день, 7 августа, во Дворе Гостинки для фанатов группы «Король и Шут» выступит брат Михаила Горшенева (основатель группы) Алексей Горшенев в рамках своего проекта «Горшенев». Он исполнит композиции из репертуара КиШ — многие из них прозвучат в исполнении Алексея Горшенева впервые.

В пространстве «Севкабель Порт» тем временем продолжает работу выставка Love&Noise. Она состоит из шести инсталляций, в пространстве которых создатели предложат зрителям задуматься о разных сторонах любви и рефлексировать на самую объединяющую людей тему. По словам организаторов, проект приглашает зрителей к совместному размышлению: «Какими бывают препятствия на пути к любви и как их преодолеть? Как почувствовать ее впервые или воскресить это чувство, когда оно уже угасло? Отражается ли она на всем, что мы делаем?» Экспозиция продолжит свою работу до 24 сентября.

