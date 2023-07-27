12 случаев острой кишечной инфекции зафиксировали в детском лагере в Воткинском районе Удмуртии

В Удмуртии зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, жалобы на симптомы поступили из детского оздоровительного лагеря «Юность» в Воткинском районе. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование. На место выехали сотрудники Роспотребнадзора, которые организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, а также собрали биологические материалы для лабораторных исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего зафиксировали 12 случаев острой кишечной инфекции. Причина вспышки устанавливается.

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