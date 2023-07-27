Производительность труда на СвЖД в первом полугодии выросла на 3,7%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в первом полугодии 2023 года производительность труда выросла на 3,7%, рассказал начальник СвЖД Иван Колесников.

В 2023 году на обеспечение социальных гарантий сотрудников и неработающих пенсионеров было направлено 5,9 млрд руб. Из них на улучшение условий и охраны труда — 1,6 млрд руб., на профессиональную подготовку — 227 млн руб., на медицинское обеспечение работников и членов их семей — 371 млн руб.

Напомним, СвЖД за первое полугодие выплатила в госбюджеты и социальные фонды 15,1 млрд руб. Это в 1.5 раза больше аналогичного периода 2022 года. В 2023 году железнодорожники планируют приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на 48,6 млрд руб.

Диана Сунагатуллина

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