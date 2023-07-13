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СвЖД за первое полугодие 2023 года перечислила свыше 15 млрд рублей налогов

Свердловская железная дорога (СвЖД), включая структурные подразделения филиалов РЖД, за первое полугодие выплатила в госбюджеты и социальные фонды 15,1 млрд руб., сообщили в пресс-службе СвЖД. Это в 1.5 раза больше аналогичного периода 2022 года.

В бюджеты регионов присутствия перечислено:

  • Свердловская область — 3,2 млрд руб.;
  • Пермский край — 1,3 млрд руб.;
  • Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — 1,3 млрд руб.;
  • Тюменская область — 1,2 млрд руб.;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ — около 0,6 млрд руб.

В пресс-службе СвЖД добавили, что в 2023 году железнодорожники планируют приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на 48,6 млрд руб.

Артем Путилов

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