В ГУП «ТЭК СПб» отвергли причастность к потопу на станции «Ленинский проспект»

Появление воды в тоннеле станции петербургского метро «Ленинский проспект» не связано с работами на сетях ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», сообщили «Ъ-СПб» 27 июля в пресс-службе предприятия.

В ГУП «ТЭК СПб» рассказали, что в ночь на 26 июля к ним поступила информация о технологическом нарушении теплосети у дома 129 корп. 4 по Ленинскому проспекту. Ремонт был завершен к 19:50 того же дня, рабочие заменили два метра трубопровода. Подача воды в жилые дома не прерывалась.

Как писал ранее «Ъ-СПб», накануне днем пассажиры метро увидели, что по тоннелю станции «Ленинский проспект» стекает вода. В пресс-службе метрополитена тогда предположили, что авария произошла на инженерных сетях ГУП «ТЭК СПб».

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