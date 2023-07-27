Метрополитен: причиной подтеков на станции «Ленинской проспект» стала авария

Причиной появления текущей воды на станции петербургского метро «Ленинской проспект» стала авария на городских сетях. Об этом 27 июля рассказали в пресс-службе метрополитена.

26 июля днем пассажиры метро обратили внимание на воду, которая стекает по стене станции «Ленинский проспект». В пресс-службе заверили, что авария на движение поездов не повлияла, и, как только место прорыва установят, течь устранят. Авария, предполагают в подземке, произошла на сетях ГУП «ТЭК СПб».

В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» в свою очередь сообщили, что знают о протечке, но о подробностях расскажут позже.

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