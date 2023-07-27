В Нижегородской области на закупку знаков для детей войны выделено 25 млн рублей

Нижегородское минсоцполитики объявило аукцион на изготовление 100 тыс. нагрудных знаков и удостоверений «Дети военного времени». Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 25,5 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Не позднее чем через три месяца после подписания документов подрядчик должен изготовить латунные медали на колодке, отполировать их и покрасить лаком с эффектом «античное золото». Крышку для футляров нужно сделать прозрачной, говорится в техзадании.

Заявки принимаются до 4 августа, комиссия выберет подрядчика 7 августа. Средства выделили из регионального бюджета на 2023 год.

Термин «дети военного времени» появился в региональном законодательстве в декабре 2021 года, когда был принят областной закон об исторической памяти и увековечении подвига советского народа. Для этой категории граждан был установлен перечень льгот и выплат.

Подробнее о статусе «детей войны» — в материале «Ъ-Приволжье» «Военное поколение вписали в бюджет».

Елена Ковалева