Attar Collection выпустила аромат для России

Дубайская компания Attar Collection объявила о начале продаж в России новой линейки ароматов. Это характерные для Ближнего Востока шлейфовые, яркие парфюмы: Queen of Sheba, Musk Kashmir, King Solomon, Khaltat Night. Всех их характеризуют высокое содержание масляной основы (около 25%), дорогие и редкие ингредиенты в составе, стойкость и роскошное оформление. Отдельным релизом, специально для России, вышел Moon Blanche — аромат белых цветов с амброй и сандалом, помещенный в белый «мраморный» флакон,— его можно найти в ЦУМе.

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