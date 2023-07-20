В Апанасенковском районе Ставрополья ветеринары обнаружили очаг АЧС

Очаг африканской чумы свиней (АЧС) был обнаружен 18 июля вблизи поселка Манычского в Апанасенковском округе Ставрополья. Об этом сообщил глава местной администрации Денис Климов в своем Telegram-канале. Глава округа отметил, что власти полностью контролируют ситуацию.

«Сейчас специалисты ветеринарной службы края проводят обязательные карантинные мероприятия»,— написал Денис Климов.

Также он напомним о необходимых мерах профилактики, чтобы инфекция не распространилась на частные подворья. Владельцам животных рекомендовано не отпускать их на свободный выгул, покупать свиней только в специализированных хозяйствах, допускать ветеринаров к осмотру поголовья, проводить обработку помещений содержания формалином или хлорной известью.

«В случае возникновения АЧС выплаты и компенсации будут осуществляться в порядке и на условиях, установленных Правительством Ставропольского края, только тем владельцам, чьи животные идентифицированы и состоят на учёте в органах местного самоуправления»,— отметил Денис Климов.

Анастасия Назарова