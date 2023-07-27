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Коммерсантъ FM
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35 тыс. жителей одного из районов Дагестана остались без света

Более 35 тыс. жителей Акушинского района Дагестана остались сегодня, 27 июля, днем без электроснабжения, сообщил Telegram-канал местной администрации.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы Акушинского района, аварийное отключение подачи электроэнергии было зафиксировано в 14:50 почти в 40 населенных пунктах, в том числе в районном центре Акуша.

Под отключение попали 7335 домов, в которых проживают 35 778 человек, в том числе 9201 ребенок, а также 33 школы, 5 детских садов и Центральная районная больница.

Юлия Рыбина, Махачкала

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