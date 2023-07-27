Главного энергетика «дочки» ОЭЗ «Алабуга» арестовали до 25 сентября

Главный энергетик «дочки» ОЭЗ «Алабуга» — «Алабуга девелопмент» Рустем Гумеров, задержанный по делу о взятке, был арестован по решению Набережночелнинского горсуда до 25 сентября. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, информация о его задержании появилась сегодня. Сообщалось, что его задержали после получения 500 тыс. руб. с поличным.

В пресс-службе суда отметили, что он получил деньги от представителя одного из местных ООО, а взамен обещал содействовать в заключении договоров на выполнение подрядных работ между организациями и подписание актов выполненных работ. При этом сам он заявил. что обеспечит ООО заказами на длительное время.

Из общей суммы, которую получил господин Гумеров, 340 тыс. руб. были муляжом. После задержания деньги у подозреваемого изъяли. Против него возбуждено уголовное дело.

"Ъ-Казань"