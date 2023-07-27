Главного энергетика «Алабуга девелопмент» задержали по делу о взятке

Главного энергетика «дочки» ОЭЗ «Алабуга» — «Алабуга девелопмент» Рустама Гумерова задержали по делу о взятке. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Следствие утверждает, что в 2022 году задержанный предложил директору одного из подрядчиков передать ему деньги за подписание актов выполненных работ, оплату этих работ и дальнейшее обеспечение работой по заказам, при этом он даже назвал сумму (2,2 млн руб.), и последнему пришлось согласиться. В итоге фирмы заключили ряд договоров на 31 млн руб. В этом году, как полагает следствие, задержанный стал требовать от директора деньги после того, как «Алабуга девелопмент» оплатит работы по договорам.

В итоге директор подрядчика обратился в ФСБ. И все дальнейшие действия проходили уже под контролем спецслужб. Подозреваемого задержали с поличным во время передачи 500 тыс. руб.

Против задержанного возбудили уголовное дело. Позиция подозреваемого пока неизвестна.

"Ъ-Казань"