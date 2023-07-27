ВВП США вырос на 2,4% во втором квартале

Американский ВВП во втором квартале увеличился на 2,4% в годовом исчислении. Такие данные сегодня, 27 июля, опубликовало Бюро экономического анализа Министерства торговли США. Это предварительная оценка, окончательные данные будут опубликованы 30 августа.

Таким образом, темпы роста американской экономики несколько увеличились в сравнении с первым кварталом, когда ВВП вырос на 2%. По мнению экспертов, американская экономика остается устойчивой, хотя это не значит, что рецессии точно удастся избежать.

По словам старшего экономиста компании AC Cutts & Associates Эми Крюс Каттс, экономика, «вместо того чтобы свернуть к рецессии, балансирует между рецессией и ее отсутствием». Рост поддерживается в числе прочего продолжающимся увеличением потребительских расходов — они за квартал выросли на 1,6%. Особенно активно растут расходы на развлечения, путешествия, еду вне дома и т. д. Правда, по мнению аналитиков, пока неясно, сохранятся ли такие темпы роста потребительских расходов во втором полугодии.

Инфляция в США составила в июне 3%. Таким образом, она существенно снизилась в сравнении с пиком 9,1% в июле прошлого года.

Яна Рождественская