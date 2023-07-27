«Титановая долина» заключила мировое соглашение с «Геолайн» по делу о взыскании 18 млн рублей за просрочку в разработке документов для застройки «Уктуса»

Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение между ОЭЗ «Титановая долина» и компанией «Геолайн Технологии» по делу о взыскании с последней 18,4 млн руб. за просрочку в разработке проектных документов для строительства на площадке «Уктус». Это следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как ранее поясняли «Ъ-Урал» в пресс-службе «Титановой долины», с «Геолайн» у ОЭЗ заключен договор на разработку проектной и рабочей документации для строительства инженерной инфраструктуры на площадке «Уктус» в Екатеринбурге. «Подрядчиком допущена просрочка выполнения нескольких этапов работ. В связи с этим нами были начислены пени и мы обратились в суд за их взысканием»,— пояснили в ОЭЗ.

Напомним, на площадке «Уктус» ведется формирование авиационного кластера на базе якорного резидента «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА), а также создание промышленного технопарка «Авиатор», где планируется разместить не менее 10 резидентов — представителей малого бизнеса, связанных с авиастроительной отраслью или с научно-исследовательской деятельностью.

Ранее «Геолайн Технологии» выступала генподрядчиком по контракту ОЭЗ под руководством Артемия Кызласова с компанией «Проектное дело» Дмитрия Панова. После того как гендиректора ОЭЗ отправили в колонию по обвинению в вымогательстве и получении взятки, «Проектное дело» расторгло трехсторонний договор, но через суд потребовало за выполнение работ от «Геолайна» 16,8 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Экономическая зона подсчитала пени».

Диана Сунагатуллина

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