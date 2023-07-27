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АСВ планирует обжаловать решение суда о незаконности бездействия агентства в рамках банкротства Экопромбанка

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) намерена оспорить определение Арбитражного суда Пермского края, признавшего незаконным бездействие АСВ в деле о банкротстве ОАО АКБ «Экопромбанк». «Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” как конкурсный управляющий ОАО АКБ “Экопромбанк” считает судебный акт незаконным, необоснованным и принятым с нарушением норм материального и процессуального права, в связи с чем планируется подача апелляционной жалобы в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд»,— сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе АСВ.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Экопромбанк находится в состоянии банкротства с момента отзыва у него лицензии в августе 2014 года. АСВ является конкурсным управляющим должника.

Заявление о признании незаконным бездействия госкорпорации было подано в сентябре 2021 года юристом Арсением Грищенко, который является одним из крупных кредиторов Экопромбанка. По мнению господина Грищенко, бездействие АСВ выразилось в том, что агентство не привлекло к субсидиарной ответственности бизнесмена Петра Кондрашева, не оспорило осуществленные им сделки по выводу средств и не приняло своевременных мер по субординации требований предпринимателя, в результате чего банку были причинены убытки в размере 253,3 млн руб. В июле этого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление Арсения Грищенко. Требования по взысканию убытков в конкурсную массу Экопромбанка было решено выделить в отдельное производство. Рассмотрение этого заявления назначено на 23 августа.

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