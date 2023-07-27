В Москве задержали подростка, который готовил взрыв на газопроводе

В Москве задержан 17-летний подросток, который собирался взорвать объект газопроводной сети. Об этом сообщила на брифинге представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, ее слова приводят информагентства.

По данным следствия, подросток захотел совершить теракт в конце января этого года. Для этого он нашел в интернете инструкцию, как смастерить бомбу, а также карту объектов газопроводной сети в Московской области. После он приобрел компоненты для изготовления бомбы.

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). У него дома прошли обыски. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

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Анастасия Ларина