Матыцин: Россия предложит африканским странам стратегию в сфере спорта

Россия готова предложить африканским странам умную и конкурентоспособную стратегию в сфере спорта, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на экономическом и гуманитарном форуме Россия—Африка, который проходит в Санкт-Петербурге. По мнению главы спортивного ведомства, отметившего основные направления российско-африканского стратегического спортивного сотрудничества, важно развивать взаимодействие в сфере высшего образования в спорте, подготовки кадров, обучения специалистов и повышения их квалификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В настоящий момент, по словам Олега Матыцина, в России учатся около 15 тыс. африканцев, из них 3 тыс.— на государственных стипендиях, а в спортивных вузах, подведомственных российскому Минспорту, обучаются всего 23 африканских студента из 7 стран. В связи с этим министр спорта предложил существенно повысить данный показатель, в том числе через увеличение спортивных квот для обучения студентов из стран Африки.

Также Олег Матыцин предложил расширить совместные тренировочные сборы на российских федеральных спортивных базах, проводить образовательные программы для африканских спортивных специалистов и направлять российских тренеров для подготовки спортсменов из Африки к крупным международным мероприятиям.

«Мы с друзьями из африканских стран совместно отстаиваем истинные принципы олимпизма и равного допуска спортсменов на соревнования. Африканские страны лучше других знают, насколько важен уважительный и равноправный диалог. Поэтому в России очень высоко ценят позицию Ассоциации олимпийских комитетов Африки, которая единогласно выступила в поддержку российских спортсменов и открыто заявила о необходимости их допуска на международные соревнования без дискриминаций»,— подчеркнул Олег Матыцин.

Арнольд Кабанов