«Ростсельмаш» представит более 80 новых моделей техники до 2027 года

Донской производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» к 2027 году планирует представить более 80 новых моделей и модификаций техники, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента маркетинга предприятия Андрея Рябова.

«Сейчас проходят испытания новые модели комбайнов и тракторов. Рассказывать об их производстве мы сможем после успешного завершения испытаний и валидации»,— цитирует информагентство господина Рябова.

В текущем году компания уже представила на рынке новые образцы — обновленный трактор «Ростсельмаш 2400» и зерноуборочный комбайн «T500».

Анастасия Назарова