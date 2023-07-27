Фото дня: 27 июля

Лесной пожар в Греции, серфинг на больших волнах в ЮАР и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Волос, Греция. Пожарный тушит горящий лес Фото: Reuters / Alexandros Avramidis Кейптаун, ЮАР. Серфингист катается на волнах Фото: Reuters / Nic Bothma Фукуока, Япония. Участник чемпионата мира по водным видам спорта во время прыжка Фото: Reuters / Issei Kato Тегеран, Иран. Шиитский траурный ритуал перед Днем Ашура Фото: Reuters Нью-Йорк, США. Люди занимаются йогой на крыше небоскреба Фото: Reuters / Amr Alfiky Следующая фотография 1 / 5 Волос, Греция. Пожарный тушит горящий лес Фото: Reuters / Alexandros Avramidis Кейптаун, ЮАР. Серфингист катается на волнах Фото: Reuters / Nic Bothma Фукуока, Япония. Участник чемпионата мира по водным видам спорта во время прыжка Фото: Reuters / Issei Kato Тегеран, Иран. Шиитский траурный ритуал перед Днем Ашура Фото: Reuters Нью-Йорк, США. Люди занимаются йогой на крыше небоскреба Фото: Reuters / Amr Alfiky