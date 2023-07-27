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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 27 июля

Запоминающиеся кадры четверга

Лесной пожар в Греции, серфинг на больших волнах в ЮАР и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Волос, Греция. Пожарный тушит горящий лес

Волос, Греция. Пожарный тушит горящий лес

Фото: Reuters / Alexandros Avramidis

Кейптаун, ЮАР. Серфингист катается на волнах

Кейптаун, ЮАР. Серфингист катается на волнах

Фото: Reuters / Nic Bothma

Фукуока, Япония. Участник чемпионата мира по водным видам спорта во время прыжка

Фукуока, Япония. Участник чемпионата мира по водным видам спорта во время прыжка

Фото: Reuters / Issei Kato

Тегеран, Иран. Шиитский траурный ритуал перед Днем Ашура

Тегеран, Иран. Шиитский траурный ритуал перед Днем Ашура

Фото: Reuters

Нью-Йорк, США. Люди занимаются йогой на крыше небоскреба

Нью-Йорк, США. Люди занимаются йогой на крыше небоскреба

Фото: Reuters / Amr Alfiky

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Волос, Греция. Пожарный тушит горящий лес

Фото: Reuters / Alexandros Avramidis

Кейптаун, ЮАР. Серфингист катается на волнах

Фото: Reuters / Nic Bothma

Фукуока, Япония. Участник чемпионата мира по водным видам спорта во время прыжка

Фото: Reuters / Issei Kato

Тегеран, Иран. Шиитский траурный ритуал перед Днем Ашура

Фото: Reuters

Нью-Йорк, США. Люди занимаются йогой на крыше небоскреба

Фото: Reuters / Amr Alfiky

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