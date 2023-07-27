«Сальсксельмаш» нарастил объемы выпуска погрузчиков

Донской завод по производству коммунального и сельскохозяйственного оборудования ООО «Сальсксельмаш» в 2023 году увеличил производство погрузчиков на 30%, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Предприятие производит погрузчики и навесную коммунальную технику. Продукция «Сальсксельмаш» используется на Минском тракторном заводе. Благодаря модернизации производства в последние годы обновилось оборудование предприятия и был освоен выпуск новых видов изделий.

Как сообщалось ранее, «Сальсксельмаш» планирует инвестировать 500 млн руб. в строительство завода по производству комплектующих для сельхозтехники в поселке Гигант. Ежегодно здесь планируют производить 50 тыс. гидроцилиндров, 5 тыс. гидрораспределителей, 100 тыс. быстроразъемных соединений.

Анастасия Назарова