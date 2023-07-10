«Сальсксельмаш» вложит 500 млн рублей в завод комплектующих сельхозтехники

ООО «Сальсксельмаш» инвестирует в строительство завода по производству комплектующих для сельскохозяйственной техники в поселке Гигант Сальского района 500 млн руб. Соответствующее соглашение с правительством региона было подписано на выставке «Иннопром-2023», сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин и генеральный директор ООО «Сальсксельмаш» Борис Аксенов.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин и генеральный директор ООО «Сальсксельмаш» Борис Аксенов.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации властей, на предприятии общей площадью 20 тыс. кв. м. будут запущены литейно-заготовительный, металлообрабатывающий и покрасочный цеха, цех сборки и собственный логистический комплекс. Цеха будут оборудованы роботизированными линиями для производства гидравлических систем. Ежегодно на заводе будут производить 50 тыс. гидроцилиндров, 5 тыс. гидрораспределителей, 100 тыс. быстроразъемных соединений.

«На предприятии планируют создать более 100 новых рабочих мест. Срок реализации проекта рассчитан на три года»,— цитирует пресс-служба правительства Ростовской области слова заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

Анастасия Назарова