Первый рейс скоростного поезда между Воронежем и Липецком ожидается 25 июня

На 25 июня запланирован первый рейс ускоренного межобластного поезда №7141/7142 по маршруту - Воронеж-1 – Липецк – Воронеж-1, сообщила пресс-служба ЮВЖД. Из столицы Черноземья состав отправляется в 7:55, прибывает в Липецк в 9:43, время в пути составит 1 час 48 минут.

В обратном направлении состав отправится из Липецка в 17:51 и прибудет в Воронеж в 19:34 (время в пути – 1 час 43 минуты). Остановки предусмотрены только на двух станциях: Графская и Усмань. Стоимость проезда в одну сторону – 353 руб. Для школьников и студентов предусмотрена скидка – в половину стоимости билета.

Следующие ускоренные рейсы намечены на 9, 23 июля и 13,27 августа. В компании пояснили, что «скоростное сообщение» между региональными центрами открывается в рамках проекта «Соединяя Черноземье» для развития внутреннего туризма. Обычно межобластные поезда идут от Воронежа до Липецка около 2 часов 13 минут.

Владимир Зоркий