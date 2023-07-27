Инвестор завершил разработку планировки канатной дороги в Ростове-на-Дону

ООО ПК «Проект» завершило разработку проектно-сметной документации по планировке участков под строительство канатной дороги через реку Дон в Ростове. Об этом сообщает «РБК Ростов-на-Дону» со ссылкой на ответ администрации города.

«В настоящее время документация по планировке территории для строительства канатной дороги с благоустройством рекреационных зон, примыкающих к станциям, разработана инвестором, выполняется ее корректировка по замечаниям Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону»,— цитирует издание ответ горадминистрации.

Дальнейшие этапы и сроки реализации проекта пока не уточняются.

Как сообщалось ранее, канатная дорога через Дон должна связать центр города с левобережной частью. Планы по строительству объекта были заявлены администрацией Ростова в 2021 году. Предварительная стоимость канатной дороги протяженностью 2 км составит от 3 млрд до 5 млрд руб. Предусмотрено строительство четырех станций: двух в районе Театрального спуска, одной — на Зеленом острове, и одной — в парковой зоне неподалеку от «Ростов-Арены».

В феврале текущего года губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что проект строительства временно поставлен на паузу. Однако, он также отметил, что власти региона и города по-прежнему не отказались от идеи строительства и будут искать средства на реализацию после завершения разработки проектно-сметной документации.

Анастасия Назарова