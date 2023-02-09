Проект канатной дороги из центра Ростова на левый берег поставлен на паузу

Инвесторы, которые ранее планировали построить канатную дорогу через Дон в Ростове, пока не готовы вкладываться в проект. Об этом в ходе прямой линии на площадке телеканала «ДОН 24» сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

«Не так давно мы вернулись к идее канатной дороги, — рассказал губернатор. —Те, кто готовы были ее строить, в стороночку отошли, поставили ее на паузу. Мы не отказываемся от этой идеи. Сейчас ведутся работы, связанные с планировочной документацией. После того, как они состоятся, мы должны будем говорить об источниках финансирования и сроках строительства. Но совершенно точно, это может быть транспортной инфраструктурой. Хотя туристы при наличии канатной дороги очень быстро осваивают ее. Это красиво и эффектно».

План строительства канатной дороги были заявлен администрацией Ростова в 2021 году. Тогда глава администрации города Алексей Логвиненко сообщал, что стоимость проекта оценивалась в размере от 3 до 5 млрд руб. Протяженность дороги должна была составить 2 км. По маршруту предусматривалось четыре станции: две в районе Театрального спуска, одна — на Зеленом острове, и одна в парковой зоне неподалеку от «Ростов-Арены».

Анастасия Назарова