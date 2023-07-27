Инвестиции определились с выбором

Россияне считают инвестиции в недвижимость и золото самыми надежными. Третий по популярности вариант — открытие счета в государственном банке. Такими данными поделился аналитический центр НАФИ по итогам опроса в июле этого года. При этом среди молодежи растет доля тех, кто предпочел бы хранить средства в валюте или на счете в коммерческом банке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Подробнее — в справке “Ъ FM”:

Уверенность россиян в таком инструменте вложений, как недвижимость, растет не первый год. В 2020-м его считали наиболее надежным 40% граждан. По последним данным, таких уже более 50%. Аналогичная ситуация с золотом. 32% россиян предпочли бы хранить средства именно в нем. Открытие счета в государственном банке тоже остается в топ-3 как минимум с 2017 года. При этом молодые россияне — от 18 до 25 лет — чаще всех затрудняются с ответом. Каждый пятый не может оценить надежность ни одного способа вложения. У граждан от 35 до 44 лет этот показатель в три раза ниже. Те же молодые люди, которые смогли определиться с ответом, выбрали хранение денег в иностранной валюте или банке. Тем временем доверие граждан к рублю в целом падает по сравнению с 2021 годом на 6%, а к акциям предприятий, напротив, растет — в два раза за три года.

Результаты опроса во многом объясняются тем, что количество инструментов для вложения средств резко сократилось, уверен глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Золото растет по одной причине — из-за ослабления рубля. Инвестиции в драгметалл увеличиваются в силу его растущей доступности и в силу того, что у нас сузился спектр инструментов для инвестирования.

Что касается недвижимости, с тех пор как прошла приватизация, это магистральный путь для хранения денег. Она в России скорее переоценена — такая любовь никуда не денется. Что нового начинает происходить? Действительно видим ориентацию на рынок акций. Это весьма удивительно, поскольку он у нас находится в весьма удручающем состоянии.

То есть на нем очень мало эмитентов, у нас плохо раскрывается отчетность, иностранных инвесторов там нет. При этом невооруженным глазом вижу, что интерес рядового частного инвестора к рынку акций растет, а не наоборот. Причина основная не в продвинутости этого самого инвестора, а в отсутствии альтернатив».

Тем временем хранить деньги дома в виде наличных в рублях или иностранной валюте готовы все меньше россиян, указывают в НАФИ.

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Сабина Адлейба