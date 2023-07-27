Минниханов утвердил лимит добычи охотничьих ресурсов

В Татарстане утвержден лимит добычи охотничьих ресурсов на период с августа 2023 года по август 2024-го. Указ подписал глава региона Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

В частности, лимит добычи лосей установлен на уровне 805 особей, что составляет 5,4% от их общей численности, лимит добычи косуль — 668 особей (4,4% от общей численности), благородных оленей — пять (1,8%), рысей — три (3%) и барсуков — 189 (5,9%).

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 40 раз решили сократить максимально возможную численность диких кабанов.

"Ъ-Казань"