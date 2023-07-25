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В Татарстане решили в 40 раз сократить численность диких кабанов

Власти Татарстана решили в 40 раз сократить возможную численность диких кабанов в республике. Указ об этом подписал глава региона Рустам Минниханов.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Вместо прежних 14,2 тыс. диких кабанов принято решение оставить всего 357 животных в охотничьих угодьях.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возникла угроза распространения африканской чумы свиней. Замруководителя главного управления ветеринарии Кабмина региона Габдулхак Мотыгуллин отмечал, что для обеспечения эпизоотического благополучия необходимо максимально снизить поголовье диких кабанов.

"Ъ-Казань"

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