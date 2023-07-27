Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Рыбинске продадут старую хлебную биржу

В Рыбинске продадут здание старой хлебной биржи, являющееся объектом культурного наследия. Муниципальный совет города принял решение включить его в прогнозный план приватизации на 2023 год.

Старая хлебная биржа, Рыбинск

Старая хлебная биржа, Рыбинск

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Старая хлебная биржа, Рыбинск

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в обосновании приватизации указывается, что продажа здания пополнит доходную часть бюджета и позволит снизить расходы на содержание имущества. Сейчас здание биржи не используется и находится в стадии реставрации. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.

«Это было федеральным имуществом, мы реставрировали его на федеральные деньги. Сегодня этот памятник теряет свою культурную ценность, в связи с тем, что оно разрушается. Город несет ответственность за его состояние. Когда мы принимали его в муниципальную собственность, к нам перешли и охранные обязательства. А они предписывают нам выполнять мероприятия по его сохранению»,— пояснила заместитель главы Рыбинска Лариса Сорокина.

Сегодня депутаты все-таки высказали сомнение о его дальнейшем использовании. Но в администрации заверили, что новый собственник сохранит культурное назначение здания. В результате обсуждений муниципальный совет Рыбинска принял решение о включении здания в прогнозный план приватизации.

«О цене здания пока говорить преждевременно, будет заказана рыночная оценка имущества, потом его выставим на торги, начнется поиск инвестора»,— прокомментировала директор департамента имущественных и земельных отношений Ольга Наумова. Для нового собственника пропишут охранные обязательства.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...