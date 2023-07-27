В Рыбинске продадут старую хлебную биржу

В Рыбинске продадут здание старой хлебной биржи, являющееся объектом культурного наследия. Муниципальный совет города принял решение включить его в прогнозный план приватизации на 2023 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старая хлебная биржа, Рыбинск

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Старая хлебная биржа, Рыбинск

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в обосновании приватизации указывается, что продажа здания пополнит доходную часть бюджета и позволит снизить расходы на содержание имущества. Сейчас здание биржи не используется и находится в стадии реставрации. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.

«Это было федеральным имуществом, мы реставрировали его на федеральные деньги. Сегодня этот памятник теряет свою культурную ценность, в связи с тем, что оно разрушается. Город несет ответственность за его состояние. Когда мы принимали его в муниципальную собственность, к нам перешли и охранные обязательства. А они предписывают нам выполнять мероприятия по его сохранению»,— пояснила заместитель главы Рыбинска Лариса Сорокина.

Сегодня депутаты все-таки высказали сомнение о его дальнейшем использовании. Но в администрации заверили, что новый собственник сохранит культурное назначение здания. В результате обсуждений муниципальный совет Рыбинска принял решение о включении здания в прогнозный план приватизации.

«О цене здания пока говорить преждевременно, будет заказана рыночная оценка имущества, потом его выставим на торги, начнется поиск инвестора»,— прокомментировала директор департамента имущественных и земельных отношений Ольга Наумова. Для нового собственника пропишут охранные обязательства.

Алла Чижова