В суд поступил иск к ведущей «Дождя» Котрикадзе из-за нарушения правил иноагента

В Головинский суд Москвы поступило исковое обращение в отношении ведущей телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Екатерины Котрикадзе (признана иностранным агентом). Иск связан с нарушением правил деятельности лица, признанного иностранным агентом (ст. 19.34 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Котрикадзе (признана иностранным агентом)

Фото: Из личного архива Екатерина Котрикадзе (признана иностранным агентом)

Фото: Из личного архива

Согласно картотеке дел, иск был зарегистрирован вчера, 26 июля. В качестве сторон помимо госпожи Котрикадзе указано Управление Роскомнадзора по Центральному округу. По статье 19.34 КоАП журналистке может грозить штраф на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Екатерина Котрикадзе с 2020 года является руководителем информационной службы и ведущей телеканала «Дождь». 28 октября 2022 года Минюст внес госпожу Котрикадзе в перечень иноагентов. Также в реестр были включены основательница и гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева, главный редактор телеканала Тихон Дзядко и журналист Владимир Роменский.

Милена Костерева