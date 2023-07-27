Сеть Maag опровергла информацию о возможном закрытии магазинов в Петербурге

В торговой сети Maag заявили, что планирует продолжить свой бизнес в РФ и не намерены сокращать количество магазинов в российских городах и, в том числе, в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Компания планирует продолжать свой бизнес в России, а также реализовывать все внутренние планы развития. Инициатив по сокращению количества розничных магазинов Maag в компании нет»,— цитирует заявление представителя сети ТАСС.

Также в компании отметили, что результаты первых месяцев работы магазинов соответствуют ожиданиям менеджмента компании, а продажи товаров бренда Maag растут.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном закрытии магазинов сети Maag якобы из-за низких продаж. Торговые точки бренда, пришедшего на замену Zara, открылись в Петербурге в конце апреля.

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