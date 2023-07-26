В Союзе торговых центров высказались о возможном закрытии магазинов Maag в Петербурге

Говорить о возможном закрытии из-за низких продаж магазинов Maag в Петербурге пока рано, заявил вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин. Таким образом он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что часть магазинов Maag, заменивших Zara и открывшихся в России три месяца назад, может уйти с отечественного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Можно подтвердить, что дела с продажами у них идут не очень хорошо, поскольку ассортимент сильно отличается от того, что предлагала Zara. Тем не менее говорить о закрытии спустя три месяца после открытия, на наш взгляд, еще рано»,— цитируют господина Люлина «Известия».

Как отметил представитель Союза торговых центров, летние месяцы не являются показательными в части продаж. В то же время, по мнению эксперта рынка, по сравнению с Melon Fashion Group и Gloria Jeans показатели Maag выглядят бледно — например, раньше прибыль Zara составляла порядка 30-50 млн рублей в месяц с магазина, тогда как у Maag сейчас оборот в среднем ниже примерно в два раза.

Напомним, ранее ряд аналитиков высказал мнение, что пришедший на смену Zara бренд не приживается на российском рынке из-за того, что ассортимент одежды якобы довольно сильно отличается от того, что предлагал испанский производитель.

«Ъ-СПб» писал, что аналог Zara — магазины Maag — открылись в нескольких торговых центрах Петербурга в конце апреля этого года.