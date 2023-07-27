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В Ярославле усадьбу Матвеевских будут заново продавать

Ярославское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона по продаже северного флигеля усадьбы Матвеевских и обязало КУМИ мэрии Ярославля провести торги заново. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что КУМИ продал на аукционе усадьбу Матвеевских за 47,8 млн руб. В тогах приняли участие пять покупателей, три из них — физические лица. Победителем аукциона признан Денис Куркин.

Однако заключение договора было приостановлено по обращению одного из участников аукциона в антимонопольную службу. По его мнению, КУМИ Ярославля нарушило законодательство РФ при организации и проведении аукциона.

«Спорным моментом является то, что, по мнению организатора закупки, в качестве приложения к заявке участника аукциона, сформированной с помощью программно-аппаратных средств площадки, должна была быть приложена заполненная собственноручно на бумажном носителе заявка. Ярославское УФАС России полагает, что формирование заявки хозяйствующим субъектом с помощью программно-аппаратных средств площадки является достаточной»,— говорится в сообщении УФАС. Служба резюмировала, что заявка участника была неправомерно отклонена.

Ярославское управление решило выдать КУМИ предписания об устранении нарушений путем повторного рассмотрения заявок. При этом повторная процедура аукциона должна начаться с последнего ценового предложения в 47,8 млн руб. Начальная стоимость была 31,9 млн руб.

Алла Чижова

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