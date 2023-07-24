В Ярославле продали флигель усадьбы Матвеевских

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля продал северный флигель усадьбы Матвеевских (Советский переулок, 5) за 47 млн 848 тыс. руб. Информация об этом размещена на электронной площадке торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Начальная цена здания составляла 31 млн 98 тыс. руб. В тогах приняли участие пять покупателей, три из них — физические лица. Победителем аукциона признан Денис Куркин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что трехэтажное здание общей площадью 992 кв.м. входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль городской усадьбы Матвеевских».

Антон Голицын