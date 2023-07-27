Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД РФ: россияне не пострадали при военном перевороте в Нигере

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что, согласно данным посольства, в Нигере нет пострадавших в результате конфликта властей страны и военных. Однако МИД рекомендует согражданам воздержаться от поездок в республику «до нормализации обстановки».

«Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

В ночь на 27 июля в эфире национального телевидения группа военнослужащих президентской гвардии Нигера сообщила, что Мохамед Базум смещен, в стране объявляется комендантский час, границы закрываются.

Накануне военные потребовали от господина Базума уйти в отставку в связи с его планами отстранить командующего президентской гвардии — генерала Омара Чиани. К мятежу присоединилось командование ВС Нигера.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...