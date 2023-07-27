МИД РФ: россияне не пострадали при военном перевороте в Нигере

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что, согласно данным посольства, в Нигере нет пострадавших в результате конфликта властей страны и военных. Однако МИД рекомендует согражданам воздержаться от поездок в республику «до нормализации обстановки».

«Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

В ночь на 27 июля в эфире национального телевидения группа военнослужащих президентской гвардии Нигера сообщила, что Мохамед Базум смещен, в стране объявляется комендантский час, границы закрываются.

Накануне военные потребовали от господина Базума уйти в отставку в связи с его планами отстранить командующего президентской гвардии — генерала Омара Чиани. К мятежу присоединилось командование ВС Нигера.

Лусине Баласян