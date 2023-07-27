Патриарх Кирилл на саммите в Петербурге призвал остановить гонения на христиан в Африке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня, 27 июля, выступил на пленарном заседании саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге. В своей речи он призвал остановить гонения на христиан в Африке и сообщил, что с 2021 года патриарший экзархат открыл более 200 приходов в 25 африканских странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Патриарх Кирилл заявил, что «попытки разжигания межрелигиозной розни» — это один из «преступных инструментов в современной политике». По его словам, в Африке «эти явления получили опасное распространение».

«К сожалению, наибольшим гонениям подвергаются христиане… С болью в сердце горячо призываю всех, кто имеет возможность и реальную власть повлиять на эту трагическую ситуацию, сделать все для того, чтобы защитить преследуемых христиан»,— сказал патриарх.

Рассказывая о действиях РПЦ в Африке, он напомнил, что в 2019 году предстоятель Александрийской греческой церкви патриарх Феодор «под внешним давлением» признал «раскольническую группу на Украине». В связи с этим, по словам патриарха Кирилла, РПЦ создала в декабре 2021 года свой экзархат. За полтора года экзархату удалось открыть более 200 приходов в 25 странах, отметил он.

«В местах, где создаются наши приходы, появляются новые школы, водные скважины, электрические подстанции, больницы и культурные центры. Мы настроены конструктивно взаимодействовать и с другими религиозными организациями Африки»,— сказал патриарх Кирилл.