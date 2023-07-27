В Казани суд прекратил дело о пропаганде ЛГБТ в отношении студента

Вахитовский райсуд Казани отменил постановление о наказании блогера гражданина РФ Гелы Гогишвили по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Ранее мировой суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. руб.

«В протоколе об административном правонарушении не было подписи лица, его составившего, и нет извещения лица о составлении этого протокола»,— пояснили «Ъ» в пресс-службе Вахитовсокого суда причину прекращения административного дела.

Напомним Гела Гогишвили и гражданин Китая, бывший студент Казанского федерального университета Сюй Хаоян ведут блоги на разных платформах в социальных сетях о своих отношениях. Полиция посчитала это нарушением закона о запрете пропаганды ЛГБТ. В апреле молодые люди были задержаны.

6 апреля Вахитовский райсуд Казани признал Сюй Хаояна виновным по ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП. Согласно решению райсуда, на YouTube-канале молодых людей есть 19 роликов «с изображением нетрадиционных сексуальных отношений», которые могли увидеть несовершеннолетние. Господину Хаояну назначили семь суток административного ареста с последующим выдворением из РФ.

24 апреля Сюй Хаоян и Гела Гогишвили покинули Россию. Господин Сюй направлялся из Татарстана в Китай через Москву, однако «по дороге спасся в другой стране» — в Турции. Сейчас молодые люди, согласно их сообщениями в соцсетях, находятся в Грузии.

Кирилл Антонов, Казань