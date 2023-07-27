«Аль-Хиляль» подтвердил переход Малкома из «Зенита»

В команде «Аль-Хиляль» подтвердили переход Малкома из «Зенита». Об этом рассказали в пресс-службе клуба из Саудовской Аравии. Трансфер игрока стал рекордно дорогим в истории ФК и всей лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 25-й тур. Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Малком празднует третий гол в ворота "КС".

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 25-й тур. Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Малком празднует третий гол в ворота "КС".

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Так, бразильский футболист официально перешел в состав «Аль-Хиляля». Контракт Малкома рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года. Ранее, с 2018 года, он играл за «Барселону». Петербургский клуб выкупил игрока у каталонского клуба за €40 млн плюс €5 млн в качестве бонусов. В 2022 году футболист подписал долгосрочный контракт с сине-бело-голубыми. В феврале 2023 года бразилец получил российское гражданство. «Аль-Хиляль» предложил «Зениту» €60 млн за переход Малкома. Это рекордная сумма для клуба и лиги.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский ФК «Зенит» договорился о продаже полузащитника Малкома «Аль-Хилялю».

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