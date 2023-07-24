Малком перейдет в саудовский «Аль-Хиляль» за рекордные €60 млн

Петербургский ФК «Зенит» договорился о продаже Малкома «Аль-Хилялю». Сделка обойдется саудовской команде в €60 млн. О передаче бразильца рассказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев РИА Новости.

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По его словам, платежные операции должны завершиться до конца текущего игрового сезона. В настоящий момент уже подписано трансферное соглашение, сумма которого составила €60 млн. Половина стоимости игрока должна быть выплачена для вступления перехода Малкома в силу, отметил Александр Медведев.

Футболист Малком стал членом ФК «Зенит» летом 2019 года. Ранее, с 2018 года, он играл за «Барселону». Петербургский клуб выкупил Малкома у испанского клуба за €40 млн плюс €5 млн в качестве бонусов. В 2022 году футболист подписал долгосрочный контракт с петербургским клубом. В феврале 2023 года бразилец получил российское гражданство.

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