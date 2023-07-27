Депутатам ГД запретили ездить в зону спецоперации без разрешения Шойгу

Депутатам Госдумы России запретили посещать воинские части и подразделения в зоне спецоперации на Украине. Теперь для этого им необходимо получить согласие министра обороны РФ Сергея Шойгу или его заместителя, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в нижней палате российского парламента.

О запрете, по информации РБК, говорится в письме министра обороны России Сергея Шойгу на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. В нем говорится, что депутатам не разрешается посещение воинских частей и подразделений в зоне проведения военной операции РФ на Украине. Согласовывать будущие поездки парламентариев в зону боевых действий теперь будет руководство Думы.

Один из собеседников РБК пояснил, что причиной изменения порядка поездок парламентариев в зону СВО стало то, что высокопоставленных военных якобы «не устраивает пиар в прифронтовой зоне» и фотографии депутатов «возле танков и пушек». Другой указал РБК, что запрет распространяется только на посещение воинских частей и встречи с личным составом, а совершать поездки в новые регионы и прифронтовую зону пока можно без обязательного официального согласования с оборонным ведомством.

В мае прошлого года Вячеслав Володин на заседании совета Думы заявил о необходимости «исключить избыточные рвения отдельных депутатов заниматься несвойственной деятельностью». В частности, господин Володин назвал имена трех глав комитетов, пропустивших несколько заседаний совета Думы из-за поездок в Донбасс. Спикер ГД также отметил, что многие депутаты уже находятся в Донбассе и обеспечение их охраны «стоит как вся спецоперация». В ответ секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак заявил, что комментировать поездки депутатов от «Единой России» в Донбасс могут только те, кто был там и «пропустил это все через себя».

Александр Кислов