В Ленинградской области на 30% упал выпуск необработанных лесоматериалов

В Северо-Западном федеральном округе на 25-30% по сравнению с прошлым годом снизились объемы производства предприятий по лесозаготовке и деревообработке, следует из аналитического отчета, подготовленного агентством Strategy Partners.

В Ленинградской области, по их данным, за период с января по май выпуск необработанных лесоматериалов снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 29,5% (до 1,1 млн куб. м), пиломатериалов — на 18% до 219,7 тыс. куб. м, а топливных гранул — на 76,6% до 14 тыс. т. В денежном эквиваленте предприятия СЗФО, которые занимаются деревообработкой и лесозаготовкой (исключая производителей мебели), снизили оборот на 30,8% до 9,2 млрд руб.

По данным аналитиков, такое падение связано с тем, что большинство местных производителей ориентировались на экспорт в Европу, который прекратился после введения санкций. Кроме того, не все предприятия вернулись к работе после ухода из России иностранных собственников. Так, в Ленинградской области в простое находится принадлежавший финской компании завод «Мется Свирь». Также простаивает и фанерный завод «ЮПМ-Кюммене Чудово», который раньше принадлежал финской UPM-Kymmene. Еще одной причиной падения производства стало снижение спроса на внутреннем рынке на все виды продукции лесопромышленного комплекса, отмечает партнер Strategy Partners Павел Билибин.

С другой стороны, предприятия из СЗФО уже начали находить новые рынки сбыта. Некоторые из них экспортируют свою продукцию на Ближний Восток и в Северную Африку.

В целом в России в 2023 году 55% российских лесопромышленных компаний ожидают снижение выручки, свидетельствуют данные опроса Strategy Partners. Его провели среди 52 предприятий, на которые суммарно приходится более 20% выручки в лесопромышленном комплексе. В Strategy Partners ожидают падения лесозаготовки на 35% по итогам года, а в «Рослесинфорге» настроены более оптимистично — прогнозируют снижение на 15%.

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