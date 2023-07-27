«Инструкции по пожароопасности еще предстоит сочинить»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что может послужить причиной пожара авто и как его необходимо правильно тушить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В среду информагентства сообщили, что возле нидерландского острова Амеланд загорелось грузовое судно Fremantle Highway, которое направлялось из немецкого Бремерхафена в египетский Порт-Саид. К сожалению, такое иногда случается. Но вот подробности: судно перевозило без малого 3 тыс. автомобилей, 25 из которых были электромобилями. Так вот, по сообщению сотрудников береговой охраны, именно одна из машин на батарейках, скорее всего, и стала причиной возгорания.

О том, что электромобили почему-то загораются, сообщения приходят постоянно. Казалось бы, в обычном автомобиле находятся литры горючего и даже взрывоопасного топлива, и, если у него закоротила проводка, или поджог совершили злоумышленники, все может кончиться очень плохо. А чему возгораться и гореть в электромобиле? Компании Tesla исследовала 300 тыс. своих автомобилей, которые в совокупности пробежали 7,5 млрд миль. Так вот, по статистике, из них сгорели 40. То есть пять случаев на миллиард миль. И в эту статистику вошли в том числе умышленные поджоги.

Но иногда электромобили загораются сами, точно так же, как сами воспламеняются смартфоны. Главные причины — слишком высокая (более +50) температура окружающей среды, а также нестандартные способы зарядки, например, использование обычной бытовой розетки без рекомендованных автопроизводителем приспособлений. А когда загорается аккумулятор, все становится совсем плохо.

Литий-ионная батарея во время горения источает ядовитые пары, а тлеть и повторно возгораться может несколько дней подряд. Поэтому, чтобы нейтрализовать горение в электромобиле, рекомендуется вылить на него тонны воды или же поместить минимум на сутки в специальную ванну. Зачем это делать, если машина восстановлению все равно не подлежит, непонятно. Вероятно, для того, чтобы она не подожгла все вокруг, как это, вероятно, случилось на судне Fremantle Highway.

Как мне говорил мастер на заводе, «инструкции по технике безопасности выглядят скучно, но написаны они, увы, человеческой кровью». Инструкции по пожароопасности электромобилей, вероятно, еще предстоит сочинить.