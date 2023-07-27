Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Toyota раскрыла дату премьеры нового Land Cruiser Prado

Компания Toyota анонсировала новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado и раскрыла дату премьеры модели.

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser Prado

Фото: Toyota

Новый автомобиль дебютирует в рамках онлайн-мероприятия, намеченного на 2 августа. Никакой официальной информации о новом поколении японского внедорожника пока нет — все данные раскроют в ходе презентации новинки.

Ожидается, что автомобиль будет унифицирован с новым Lexus GX, который был представлен в начале лета 2023 года. Модель Toyota получит свой дизайн кузова и интерьера, а также станет отличаться по уровню оснащения, но технически Land Cruiser Prado будет повторять Lexus GX.

Напомним, текущее поколение внедорожника Toyota Land Cruiser Prado выпускается с 2009 года.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...