Toyota раскрыла дату премьеры нового Land Cruiser Prado

Компания Toyota анонсировала новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado и раскрыла дату премьеры модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Toyota Land Cruiser Prado

Фото: Toyota Toyota Land Cruiser Prado

Фото: Toyota

Новый автомобиль дебютирует в рамках онлайн-мероприятия, намеченного на 2 августа. Никакой официальной информации о новом поколении японского внедорожника пока нет — все данные раскроют в ходе презентации новинки.

Ожидается, что автомобиль будет унифицирован с новым Lexus GX, который был представлен в начале лета 2023 года. Модель Toyota получит свой дизайн кузова и интерьера, а также станет отличаться по уровню оснащения, но технически Land Cruiser Prado будет повторять Lexus GX.

Напомним, текущее поколение внедорожника Toyota Land Cruiser Prado выпускается с 2009 года.

Максим Вершинин

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