Ростех завершил госиспытания первой в истории России колесной гаубицы «Мальва»

«Ростех» полностью завершил государственные испытания первой в истории России колесной гаубицы «Мальва», сообщают в пресс-службе госкорпорации. В ближайшее время гаубица может поступить на вооружение российской армии, после чего ее теоретически могут отправить в зону проведения военной операции РФ на Украине.

«Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы»,— отметил директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. По словам господина Оздоева, скорострельность «Мальвы» составляет более семи выстрелов в минуту, боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.

«Мальва» — российский 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс на шасси полноприводного автомобиля БАЗ-6610-027 «Вощина» с колёсной формулой 8*8 производства Брянского автозавода. САУ создана в рамках ОКР «Набросок». В качестве боевого орудия используется 152 мм нарезная гаубица 2А64 с длиной ствола в 47 калибров, идентичная орудию САУ 2С19 «Мста-С». Благодаря отказу от башни и бронирования места установки орудия, машина стала значительно легче, что позволило транспортировать её самолётами ВТА, такими как Ил-76.

Александр Кислов